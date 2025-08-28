大津が5回無失点で3勝目を挙げた。1死から辰己に二塁打を許した三回は後続を断ち、先頭に安打を許した四、五回も粘りの投球を貫いた。中12日の先発だった右腕は「チームが連敗中だったので、絶対に負けられないという強い気持ちで投げた。それが良い結果につながった」。七回2死満塁から4番手で登板し、今季初の回またぎで1回1/3を無失点に抑えた松本裕の好投も光った。