昨年7月の豪雨で橋脚が傾き、全面通行止めとなっている大分県日田市友田の三郎丸橋（国道386号）の復旧工事が9月に始まるのを前に、安全祈願祭が27日、現地であった。県や市、工事関係者ら約40人が参加、工事の早期完成と期間中の無事故を祈った。県は20億7500万円をかけて2027年3月までの完成を目指している。今回始まる工事は、橋を支える橋脚や橋台といった下部で、人や車が通る橋桁などの上部は今後、入札を実施して施工業