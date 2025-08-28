大分県日田市議会は23日、議員定数や議員報酬について考える市民懇談会を同市上城内町の市複合文化施設アオーゼで開いた。市民約60人が参加し、人口減少が進み社会課題が多様化する中、市議会の適正な定数や報酬を巡って意見を交わした。同市議会は定数22で、議員1人当たりの報酬は月額38万2千円。任期満了を2027年4月に控える中、今年3月に議員定数などに関する調査特別委員会を設けており、これからの議論にさまざまな市民の