ガソリン税の暫定税率廃止に向け、与野党が協議を進めている。代替財源の確保や脱炭素政策との整合性など、廃止がもたらす課題を包括的に議論すべきだ。ガソリン税は1リットル当たり53円80銭で、本来の28円70銭に暫定税率分の25円10銭が上乗せされている。立憲民主、日本維新の会、国民民主など野党7党は物価高対策の一環として、暫定税率を11月から廃止する法案を国会に提出した。与野党は年内廃止で合意している。暫定税