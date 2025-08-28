熊本県山鹿市は27日、8億2041万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。ワイン産地のブランド力向上を図る事業を盛り込んだ。9月2日開会の市議会定例会に提案する。菊鹿ワインの原料となる地元産ブドウの搾りかすを活用した蒸留酒の新商品開発に3173万円を補助する。県産農林畜水産物の高付加価値化を図る県の「食のみやこ創造コンソーシアム推進事業」の一環。その他の主な歳出は、工業団地の実施設計費や土地購入