長崎県佐世保市の夏祭り「させぼシーサイドフェスティバル2025」が9月6、7日、市総合グラウンド（同市椎木町）で開かれる。佐世保商工会議所青年部の現役と経験者でつくる実行委員会の主催。21回目となる今年初めて、会場内の多目的広場で、手持ち花火を一斉に点火した人数のギネス世界記録に挑む。現在のギネス記録は18年8月11日に兵庫県宝塚市で達成した1713人。スタートの合図から10秒以内に、参加者全員が手持ち花火を点火