長崎県佐世保市第2のクルーズ拠点・浦頭埠（ふ）頭（同市針尾北町）に建設中の「灯籠タワー」が異例の経過をたどっている。当初は高さ25メートル、ちょうちん3500個の3基を予定したが、このサイズは1基のみ。残る2基は15メートルに小型化され、ちょうちん素材も台風の破損で見直された。クルーズ会社の意向を重視し過ぎた「行政」、経済効果予測に冷静さを失った「議会」−。ともにきしみが生じた二つの歯車が、不運にもかみ合っ