長崎県対馬市厳原町の尾浦と安神（あがみ）を結ぶ市発注の「安神トンネル」（1418メートル）が貫通し、27日に市や工事関係者ら約80人が出席して貫通式があった。市道改良工事の一環。昨年1月に掘削を始め、供用開始は2026年度末を目指している。尾浦と安神間は現在の4・6キロから2・3キロに短縮される。トンネル部分の工事費は約43億円。（平江望）