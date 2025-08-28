佐賀県は27日、直近1週間（18〜24日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数が55人となり、前週の27人から倍増したと発表した。1医療機関当たりでは4・58人で、記録が残る2002年以降で最多となった。県は引き続き、こまめな手洗いなどの感染対策を呼びかけている。新型コロナウイルス感染者は、県内24の定点医療機関から337人（前週比124人増）の報告があった。百日ぜきは14人（同8人増）の感