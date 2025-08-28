外国人と地域住民との付き合い方について考える「多文化共生講演会」が27日、佐賀県伊万里市の市民図書館で開かれた。7月にベトナム人の技能実習生が逮捕される強盗殺人事件が発生したこともあり、「日常ルールの大切さについても基準が違う。互いの文化を理解することが重要」などと活発な議論が交わされた。同市では900人以上の外国人が暮らしており、在住外国人の語学習得や生活支援に取り組んでいる住民団体「日本語教室い