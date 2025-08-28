『男はつらいよ』シリーズの山田洋次監督（93）が27日、東京・葛飾区のMOVIX亀有で行われた『男はつらいよ』ファン大感謝祭に俳優の笹野高史さん（77）、北山雅康さん（58）と共に登場。『男はつらいよ』第1作を上映したときの心境を振り返りました。イベントで司会を務めた北山さんから、『男はつらいよ』の上映当初のことを聞かれた山田監督は「第1作をつくった時は不安で、撮影所でできあがった作品をスタッフと見たりするんで