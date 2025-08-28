サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会は27日、準々決勝の4試合が行われました。J1優勝争いにいる両チーム、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズの一戦は町田が3得点を奪っての完封勝利。町田はクラブ初の天皇杯ベスト4進出。一方の鹿島は2016年以来の天皇杯タイトル獲得はなりませんでした。サンフレッチェ広島は前半から主導権を握り、4得点を奪って勝利。名古屋グランパスは終盤に反撃するも及ばずベスト8敗退となっ