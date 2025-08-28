予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと）の制作が決定！放送は毎週土曜よる9時。今回発表したのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアル。 彼らが一体誰なのか、本人へと繋がるヒントはその「プロフィール帳」の中に隠されているかも…。ぜひ推理力で、隠された13人の「顔」を暴き出してみては？＜イントロダクション＞あ