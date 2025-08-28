2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。放送は8月30日（土）18:30スタート。この度、番組公式SNSにて、2日間のタイムテーブルを公開！ぜひご覧ください。「24時間テレビ」公式X：https://x.com/24hourTV「24時間テレビ」公式Instagram：https://www.instagram.com/24hourtv_ntv/◆「24時間テレビ48」目的別募金のご案内今年の目的別募金へのご参加について、ご案内させてい