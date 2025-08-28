新フラッグシップスマホ「Google Pixel 10・10 Pro・10 Pro XL」をフォトレポート！既報通り、Googleは20日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークにてハードウェア製品の発表イベント「Made by Google ‘25」を開催し、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売している「Pixel」シリーズの新商品としてフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、フォルダブルス