◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）日本ハムは予期せぬアクシデントに戸惑っているうちに、ゲームセットを迎えた。１点を追う９回表の攻撃、田宮の打席で停電が発生。球場アナウンスなどもない異様な雰囲気のままゲームは進行し、２死から松本剛が出塁したが、五十幡が倒れ万事休す。新庄監督の「停電でファイターズに流れ来るかと思った。ライオンズの炎が消えたみたいな」との期待はかなわず、首位・