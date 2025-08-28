◆パ・リーグ西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）２７日の西武―日本ハム戦（ベルーナＤ）の９回、日本ハムの攻撃中に球場の一部で停電が起き、ゲームが４分間中断した。グラウンドの照明が無事だったため続行。西武が逆転勝ちを収め、日本ハムは首位ソフトバンクに１ゲーム差に離される痛恨の敗戦を喫した。異様な雰囲気となった球場の様子を、西武担当の大中彩未記者が「見た」。静まりかえった球場に打球音とフ