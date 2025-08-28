脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。本日8月28日（木）、同ドラマの第7話が放送される。【映像】阿部サダヲの悲痛な表情が刺さるラスト41秒の残酷前回放送された第6話のラストシーンでは、主人公・原田幸太郎（阿部）に、刑事・黒川竜司（杉野遥亮）から連絡が…。なんと15年前、幸太郎の妻・ネルラ（松）の元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺したとして、叔父の鈴木考（岡