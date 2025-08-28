米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35） 米2年債 3.613（-0.066） 米10年債4.232（-0.029） 米30年債4.916（-0.003） 期待インフレ率2.437（+0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下した。序盤は上昇して始まったものの、途中から下げに転じている。午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回った。その後に利回りは下