ドルの戻り売り加速ドル円も伸び悩むただ、市場の雰囲気に変化なし＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが加速し、ドル円は１４７．５０円付近に伸び悩んだ。本日は一時１４８円台を回復する場面も見られていた。ただ、市場の雰囲気に変化はない。短期金融市場では次回９月ＦＯＭＣでの利下げの確率は８４％程度で織り込んでいる。年内については９月を含めてあと２回か３回を織り込む動き。２回は完全に