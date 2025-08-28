アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスにあるカトリック系の学校で27日、銃撃事件があり、8歳と10歳の児童2人が死亡し、17人が負傷しました。容疑者は自殺しています。銃撃事件があったのは、ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の学校で、警察によりますと27日午前、容疑者が突然、教会の窓の外からミサ中の児童らに銃を乱射しました。銃撃により8歳と10歳の児童2人が死亡、子供を含む17人が負傷したということです。事件後、現場