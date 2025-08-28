参議院議員選挙での投票の見返りに現金を渡す約束をしたとしてパチンコ店運営会社の社長らが逮捕された事件で、各地の店長が投票した従業員を表にまとめ幹部に報告していたことがわかりました。パチンコ店運営会社「デルパラ」の社長・李昌範容疑者（50）と幹部ら6人は、従業員ら60人に対し、先月の参院選に自民党の比例代表で立候補していた阿部恭久氏に投票する見返りに、現金3000円から4000円を支払う約束をした疑いがもたれて