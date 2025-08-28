フォワ賞・Ｇ２（９月７日・仏パリロンシャン、芝２４００メートル）から凱旋門賞へのローテを予定しているビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）は、国分優（レースはマーフィー）を背にして、栗東ＣＷでラスト１１秒０の好タイムを出した。坂口師は「先週より走りのバランスが良くなっていましたし、今までで一番動けていました」と抜群のアクションを評価した。