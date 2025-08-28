凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、仏パリロンシャン、芝２４００メートル）に出走するダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）が２７日、前哨戦のプランスドランジュ賞・Ｇ３（９月１４日・同、芝２０００メートル）に向け、栗東ＣＷで国内最終追い切りを消化。３頭併せで最後方から追走し、直線は軽く仕掛けられた程度だったが、最内から鋭く伸びて併入した。馬なりで時計は６Ｆ８６秒５−３８秒１−１１秒４。騎乗し