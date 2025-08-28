◇パ・リーグソフトバンク3―1楽天（2025年8月27日秋田）【記者フリートーク】シブい400犠打と100本塁打。史上初のダブル達成者となった今宮家の三男・健太。父・美智雄さんが、自慢げに教えてくれることがある。「俺が37歳のときに生まれた“健太”だけよ。2人の俳優を合わせて名付けたのは。演技でいうところの技術と熱量いうんかな」昭和の銀幕スターが大好きな父は高倉健の「健」と菅原文太の「太」を取って健太に