「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉クローバー賞で初勝利を挙げたストームサンダー（牡、安達）は、デイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。８月の札幌で未勝利戦を勝った僚馬のジャストビート（牝）は芙蓉Ｓ（９月２７日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。アンクルモー産駒の