「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆凱旋門賞（１０月５日・仏パリロンシャン、芝２４００メートル）を目指すアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）について「来週明けくらいには（正式参戦を）決められると思う」と田中博師。◆キーンランドＣ５着のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸）はスプリ