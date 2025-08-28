「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）今年から別定戦になったことで好メンバーが集結した新潟記念。重賞３勝馬のクイーンズウォークは２７日、栗東坂路で順調な仕上がりをアピールした。夏を締めくくる一戦で秋への好スタートを切る。ヴィクトリアＭ２着のクイーンズウォークは栗東坂路で追われ、ルトゥール（４歳２勝クラス）と併入。馬なりのままで４Ｆ５４秒５−３８秒９−１１秒８をマークした。中内田師は「調整程度です