ソフトバンクは２７日の楽天戦（秋田）に３―１で競り勝ち、連敗を「４」で止めた。２位・日本ハムが敗れたため、ゲーム差は「１」に広がった。一戦必勝の采配が実った。２回に一死満塁から野村の併殺崩れの間に１点を先制すると、４回には相手の失策にスクイズを絡めて２点を追加。投げては先発の大津が５回無失点の好投で、６回以降は４投手の継投で逃げ切った。７回二死満塁のピンチではセットアッパーの松本裕を回またぎで