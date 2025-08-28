◇パ・リーグ日本ハム2―3西武（2025年8月27日ベルーナD）アクシデントを味方につけることはできなかった。日本ハムは逆転負けで4連勝はならず、首位ソフトバンクと1ゲーム差に拡大。試合終盤にベルーナドーム内の一部エリアで停電が発生し、新庄監督は「停電で勝利が来るかと思ったけどね。ライオンズの炎が消えた、みたいな」とおどけながら残念がった。2―3の9回の攻撃開始直後に球場の主電源が落ち、スコアボードが