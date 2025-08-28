レンタル先のファジアーノ岡山で覚醒し、A代表デビューも果たした18歳の超逸材・佐藤龍之介。今もっとも旬なタレントのひとりである彼が見据える“将来像”は、次のようなものだった。「試合を支配し、なおかつ最後に自分で点を決められる選手」プレースタイルというよりは、「背番号10みたいな華のある選手。エースになりたい」。サッカーというスポーツで、10番はエースナンバー。チームの象徴的存在になりたいというのが、