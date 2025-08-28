２２年皐月賞馬ジオグリフ（牡６歳、美浦・木村）が現役を引退し、種牡馬入りすることが２７日、サンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。オーストラリアのクイーンエリザベスＳで１３着に敗れた後、右前肢を骨折。北海道で休養していたが、復帰に時間を要すると判断され、ターフを去ることになった。通算２１戦３勝。今後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションでけい養される。同馬はドレフォンの初年度