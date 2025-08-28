「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）今年から別定戦になったことで好メンバーが集結した新潟記念。メンバー唯一のＧ１馬である２３年エリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグは２７日、美浦Ｗで６Ｆ８３秒７−３６秒４−１１秒１をマーク。近走はマイル戦を主体にしてきたが、得意の中距離に戻して本来の実力を見せつける。重賞３勝馬のクイーンズウォークは栗東坂路で順調な仕上がりをアピールした。メンバー唯一のＧ１馬ブ