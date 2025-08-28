男子テニスで元世界ランク１位のアンドレ・アガシさん（米国）と、女子テニスで元世界ランク１位のシュテフィ・グラフさん（ドイツ）の間に生まれた娘・ジャズさんが公の場に姿を現し話題となっている。英国メディア「デーリー・メール」によると、ジャズさんはテニスの４大大会全米オープン期間中に全米テニス協会（ＵＳＴＡ）財団の祝賀会にアガシさんと登場。試合も観戦した。同メディアは「超秘密主義でめったに会えない娘