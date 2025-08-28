「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）上昇一途だ。スターアニスは２７日、いつものように坂路２本追い。４Ｆ７３秒６で駆け上がった後、１５分のインターバルを挟んでの２本目が馬なりで４Ｆ５３秒９。高野師は「いい状態に整いました。時計を気にせず、最後も無理をせず」と納得の表情。チップを高く蹴り上げ、最後は自らハミを取り１Ｆ１１秒９をマークした動きに、「そのあたりは能力や調子の良さじゃないでしょうか」と満