28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の4万2450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては70.27円安。出来高は4931枚だった。 TOPIX先物期近は3064.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.24ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42450 -504931 日経225min