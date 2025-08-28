「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）メリハリを利かせた森一厩舎流の最終リハだった。丸山（レースは吉村）を背に２７日、美浦坂路に登場したパープルガーネットは、僚馬の１馬身後ろでがっちり抑えつつ追走。無理に促されることなく自然と加速し、きれいな後傾ラップを刻みながら４Ｆ５４秒３−３９秒５−１２秒４。タイセイアストロ（２歳新馬）に馬体を並べ掛けてゴールした。１週前の美浦Ｗで６Ｆ８３秒２−１１秒４の