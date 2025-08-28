採用面接での信じられないような体験談は後を絶たない。投稿を寄せた北海道の50代男性（公務員／年収800万円）は、かつて某銀行の面接を受けた際、信じられないアドバイスをされたそう。「ある人の紹介で面接をしましたが、出身大学を詐称するようアドバイスを受けました。さすがにそれはまずいと思い、正直に言いましたが、落ちました」紹介者からの入れ知恵だったようだが、経歴詐称を勧めてくる時点でコンプライアンス意識が低