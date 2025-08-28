女優天海祐希（58）がBS朝日開局25周年記念のドキュメンタリー番組「人は2000年前をどう生きたのか天海祐希と古代ローマの謎を解く」に出演することが28日付で解禁になった。天海がドキュメンタリー番組に出演するのは10年ぶり。前編は10月25日午後9時、後編は11月1日午後9時。天海が、イタリアを訪れ、世界遺産のポンペイやローマの遺跡をめぐり、初代ローマ皇帝皇帝アウグストゥスがもたらした古代ローマの平和と繁栄の秘密に