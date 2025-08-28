三井不動産などは8月27日、港区の「ららぽーと名古屋みなとアクルス」の西側で、収容客数1万人規模の仮称・名古屋アリーナを着工したと発表しました。2027年秋の完成予定で、プロバスケ・Bリーグの「ファイティングイーグルス名古屋」がホームアリーナとするほか、音楽コンサートなどでの活用を見込んでいます。アリーナの建設・運営には、ファイティングイーグルス