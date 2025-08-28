ÆàÎÉ»ÔµÄÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢Æ°²èÇÛ¿®¶È¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½é¤ÎµÄ°÷Êó½·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ú´¶¼Õ¡Û½é¤ÎµÄ°÷Êó½·¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢8·îÊ¬¤Î¡ÖÊó½·»ÙµëÌÀºÙ¡×¤ò¸øÉ½¡£Êó½·³Û¤Ï59Ëü6000±ß¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Î19Ëü4800±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¡¢»Ùµë³Û¤Ï40Ëü1200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿