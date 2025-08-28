¿ûÅÄ¾­Úö¡Ê32¡Ë¤ÎÄï¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¤¹¤´¤¦¡¦¤¢¤é¤­¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¿ûÀ¸¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢8¡¿26¤Ç26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥í¥Ï¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø20Âå¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤â¡¢¤­¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ