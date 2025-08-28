女優の天海祐希が１０月２５日放送のＢＳ―朝日のドキュメンタリー番組「人は２０００年前をどう生きたのか天海祐希と古代ローマの謎を解く」（後編は１１月１日放送、いずれも後９時）に出演することが分かった。天海がドキュメンタリー番組に出演するのは１０年ぶりとなる。世界遺産であるイタリアのポンペイやローマの遺跡を巡り、初代皇帝アウグストゥスがもたらした古代ローマの平和と繁栄の秘密に迫る。２０００年前の