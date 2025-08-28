「４７」を最も長く背負ったのは、リリーフとして活躍した左腕・山口鉄也の１１年間だ。横浜商からダイヤモンドバックスの入団テストに合格しマイナー契約。２００５年、巨人の入団テストを受け、同年初めて開催された育成ドラフトで入団した。０７年４月に球団育成初の１軍出場を果たし、５月９日の阪神戦で初勝利を飾る。０８年、中継ぎで６７試合に登板し１１勝を挙げ、育成出身初の新人王を獲得。常に育成初という枕こと