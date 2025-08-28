今日28日は、関東では雲が広がりやすく、東京都心は11日ぶりに猛暑日から解放されるでしょう。一方、東海や近畿は猛烈な残暑が続きそうです。熱中症に警戒が必要です。北海道〜北陸は日中は日差し今日28日は、低気圧は北日本から次第に離れるでしょう。北海道や東北は朝晩は雨の降る所がありますが、日中は日差しが届く見込みです。北陸はおおむね晴れるでしょう。最高気温は、札幌市では26℃、仙台市は30℃と昨日より4℃低くなる