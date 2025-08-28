◆新潟記念追い切り(８月２７日、美浦トレセン)サマー２０００シリーズ最終戦、第６１回新潟記念・Ｇ３（３１日、新潟）の追い切りが２７日、各地で行われた。メンバー唯一のＧ１馬ブレイディヴェーグは美浦・Ｗコースを単走でラスト１ハロン１１秒１の鋭さ。安田記念以来の始動戦へ絶好の仕上がりをアピールした。２３年のエリザベス女王杯を制している実績最上位馬がさすがの脚力を見せつけた。美浦・Ｗコースに姿を見せたブ