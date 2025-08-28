社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の秋季開幕戦「富士通フロンティアーズＶＳ富士フイルム海老名ＭｉｎｅｒｖａＡＦＣ」があす（２９日）、秩父宮ラグビー場で午後７時から行われる。アメフト史上初めて、ラグビーの聖地で開催。名門・富士通は１月３日のライスボウルでパナソニックに敗れ、４年連続の日本一を逃した。王座奪還を胸に、オフシーズンはフィジカルを徹底的に強化。戦術面もブラッシュアップし、万全の