俳優の伊原六花が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『恋愛禁止』（毎週木曜後11：59）の第9話が、きょう28日に放送される。それに先立って、同話の場面写真とあらすじが公開された。【場面写真】本当に隠しカメラを隠したのか？娘と遊ぶ夫（佐藤大樹）今作は、長江俊和氏による同名小説、シリーズ累計35万部を突破する“禁止”シリーズの中の1作となる『恋愛禁止』（角川ホラー文庫／KADOKAWA刊）が原作。長江