石垣の上位指名は間違いないが…(C)産経新聞社今夏の甲子園大会は沖縄尚学の優勝で幕を閉じました。開幕時には広陵による暴力事案がSNS上で話題沸騰になり、大会途中で出場辞退という異例の展開になりましたが、終わってみれば熱戦に次ぐ熱戦となり、名勝負が生まれた大会として後世には語り継がれることになりそうです。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介