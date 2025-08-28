マッチングアプリで知り合った女性に対する結婚詐欺で、巨額の金をだまし取った罪に問われた男2人に判決です。江尻舟一被告(51)と武田佑氣被告(33)は、会社の社長と秘書を装い、女性6人に結婚を意識させた上でウソの工事代金の立て替えを依頼し、あわせて1億6000万円あまりをだまし取った罪に問われていました。名古屋地裁は8月27日の判決で、「財布や通帳を紛失したなどと芝居を打ち、被害者の恋愛感情につけこむ巧妙かつ卑